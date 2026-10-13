Каждый сезон я снова убеждаюсь, что выращивание рассады — это не гонка за идеальной картинкой, а умение вовремя замечать сигналы растений.
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