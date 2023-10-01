Живет в нищете: тяжелобольная Татьяна Анциферова страдает в одиночестве

Певица рассказала о своем состоянии. Татьяна Анциферова Социальные сетиСтатьи по теме: «Ее гормонами пичкают?!» Внешность дочери Орбакайте ошеломила фанатов «Рецидив болезни»: Кушанашвили призвал молиться за Николаева Плюс 10 лет: Проскурякова резко подурнела на фоне болезни Николаева .
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