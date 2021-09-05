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Решетчатые экраны для прикрытия Т-72Б3 от «Джавелинов». Сомнительная эффективность с сохранением угрозы для экипажей

Решетчатые экраны для прикрытия Т-72Б3 от «Джавелинов». Сомнительная эффективность с сохранением угрозы для экипажей

Бесспорно, крайне немаловажную и калорийную пищу для размышлений предоставила отечественным и западноевропейским экспертным сообществам анонсированная несколькими днями ранее в Севастополе, в рамках военно-технического форума «Армия-2021», ускоренная программа увеличения бронезащищённости верхней проекции строевых основных боевых танков (ОБТ) Т-72Б3 образцов 2011-го и 2016-го годов от ударов современных противотанковых управляемых ракет, оснащённых одно-/двухдиапазонными инфракрасными и мультиспектральными оптико-электронными ГСН и располагающих специализированными режимами пикирования (под углами 35–75 градусов) на .

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