Побег от тирана, бедность и второй брак: как живут трое детей Джоан Роулинг

31 июля создательница вселенной «Гарри Поттера» Джоан Роулинг отмечает день рождения. Первую книгу о мальчике-волшебнике она писала в один из самых тяжелых периодов жизни — ей пришлось пережить смерть матери, безработицу и побег от мужа-тирана с маленьким ребенком на руках.