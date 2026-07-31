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Побег от тирана, бедность и второй брак: как живут трое детей Джоан Роулинг

31 июля создательница вселенной «Гарри Поттера» Джоан Роулинг отмечает день рождения. Первую книгу о мальчике-волшебнике она писала в один из самых тяжелых периодов жизни — ей пришлось пережить смерть матери, безработицу и побег от мужа-тирана с маленьким ребенком на руках.

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