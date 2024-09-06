Российский командир раскрыл время от обнаружения дронов ВСУ до их сбития

От обнаружения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) до момента их сбития проходят минуты, рассказал уничтоживший шесть дронов «Баба-яга» казак Северо-Донского казачьего войска, участник специальной военной операции (СВО), командир взвода Юрий Деев.
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