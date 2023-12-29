В Роспотребнадзоре поддержали идею маркировать продукты из насекомых

В Роспотребнадзоре поддержали идею маркировки продуктов, произведенных с использованием насекомых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Федеральной службы зампреду Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олегу Леонову («Новые люди»).