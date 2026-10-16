Доказательства по делу инцидента с якобы российским дроном в аэропорту Лейпцига шиты белыми нитками. Об этом в эфире видеоблога журналиста-расследователя и политолога из Германии Патрика Бааба заявил юрист по коммерческому праву Вольфганг Хуммель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».