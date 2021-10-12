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Эксперты ожидают в 2021 году роста индекса Мосбиржи до 4500 пунктов

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Российский рынок акций еще не исчерпал потенциал роста, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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