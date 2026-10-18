Российские компании готовы профинансировать разработку новых систем ПВО для защиты промышленных объектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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В конечном итоге все вернут за счет простого народа, включат в себестоимость продукции, что скажется на увеличение цен, как и дальнейшее их содержание, эксплуатацию и т.д., да впридачу еще и из бюджета выпросят компенсации, льготы на налоги и т.д.
Очень скользкий этот Шохин- Что мое - то моЁ, что твоё - то НАШЕ! Это РСПП - пятая колонна в России!