GTA VI Delay Fears Reignite As Ex-Rockstar Developer Says He "Would Not Be Shocked" Speculation about a delay to Grand Theft Auto VI is spreading online after a former Rockstar Games developer said that, based on his experience working on previous installments, he "would not be shocked" if the game slips again.
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