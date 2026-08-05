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Zero Hedge

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GTA VI Delay Fears Reignite As Ex-Rockstar Developer Says He "Would Not Be Shocked"

GTA VI Delay Fears Reignite As Ex-Rockstar Developer Says He "Would Not Be Shocked"

GTA VI Delay Fears Reignite As Ex-Rockstar Developer Says He "Would Not Be Shocked" Speculation about a delay to Grand Theft Auto VI is spreading online after a former Rockstar Games developer said that, based on his experience working on previous installments, he "would not be shocked" if the game slips again.

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