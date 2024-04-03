Австрия по-прежнему отказывает Румынии в полноправном членстве в Шенгенской зоне

Австрия снова отказывает Румынии в полном присоединении к Шенгену. Министр внутренних дел в Вене Герхард Карнер заявил сегодня на пресс-конференции совместно со своим румынским коллегой Кэтилином Предою, что виноваты не Австрия и Болгария, а то, что сама Шенгенская система не функционирует.