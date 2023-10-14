Пособие по уходу за ребенком начнут выплачивать и работающим матерям

В Госдуму внесен пакет законопроектов, который даст матерям и иным родственникам или опекунам, ухаживающим за детьми в возрасте до полутора лет, право на получение ежемесячного пособия даже в случае полноценного выхода на работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии