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Каррера о Fan ID: «Думаю, его сделали ради безопасности болельщиков. В Италии тоже действует карта, и стадионы полные»

Каррера о Fan ID: «Думаю, его сделали ради безопасности болельщиков. В Италии тоже действует карта, и стадионы полные»

Массимо Каррера считает, что Fan ID в России ввели ради безопасности болельщиков.  – В Италии внедрена система «карта болельщика», без которой фанат не сможет попасть на трибуны.

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