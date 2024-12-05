В России появились новые пятитысячные купюры

На Дальнем Востоке России начался оборот новой пятитысячной купюры. Она доступна в шести регионах: Приморье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Якутии, Амурской и Сахалинской областях, сообщает Дальневосточное главное управление Центрального банка России.
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