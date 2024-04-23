Коллаж Царьграда Найдено подтверждение, что закулисные попытки России и США договориться по Украине провалились и грядёт новая эскалация.
Лавров произнёс слово "Харьков". Сделка с США сорвалась, Россия будет дожимать Украину
Комментарии
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Eduard
Нам вся Украина нужна
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18 час.
ВВ
Владимир Витковский
...ю а тебе- это кому? Это земли РОССИИ,а дуркаины не существовало и не будет...
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17 час.
Литов Олег
Давайте рассуждать философски: выделенного (не полученного) транша хватит на уменьшение численности жителей укры на 100...150 тысяч. Пишем в актив, ибо если бы они сдались в плен, надо было бы содержать, везти на колыму... Плюс штаты обеднеют на 7...15 арбузов баксов (по разным оценкам сумма помощи, которую в Киеве разворуют, возвращать никто не будет). Вот такой приятный бонус от деда Бидона и К. Есть и минус- поибнет 10...15 тысяч наших, солдат и гражданских.
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1 час.
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