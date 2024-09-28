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SHAMAN о трудностях в браке с Еленой Мартыновой: «Ей было непросто все эти годы»

SHAMAN о трудностях в браке с Еленой Мартыновой: «Ей было непросто все эти годы»

Ярослав Дронов, известный в мире отечественного шоу-бизнеса под псевдонимом SHAMAN, объявил о разводе с женой.

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