Выпечка к завтраку за 10 минут: быстрое тесто на кефире и результат вкуснее круассанов

Завтрак, который удивит своим вкусом, готовится за 10 минут из самых доступных продуктов. Всё, что нужно — это кефир, и можно звать всех к столу! Ингредиенты: Кефир — 200 мл (жирность 3,2%) Яйца — 2 шт Сахар — 2-3 ст л (по вкусу) Ванильный сахар — 1 ч л Растительное масло — 2 ст л (для теста и жарки) Щепотка соли Мука — 550 г Разрыхлитель теста — 1 ч л Пошаговый процесс приготовления: 1.