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Татар-информ

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В России с декабря начнет действовать новый ГОСТ на детский маникюр

В России с декабря начнет действовать новый ГОСТ на детский маникюр

Новый ГОСТ, который устанавливает требования к услугам салонов красоты и парикмахерских для детей от одного года до 14 лет, начнет действовать в России с 1 декабря.

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