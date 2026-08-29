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Депутат Нилов: страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

Депутат Нилов: страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

В 2027 году страховые выплаты россиян проиндексируют 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

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