На аукцион выставят работы Богданова-Бельского, Вейсберга и Коровина

5 февраля вниманию коллекционеров представят каталог торгов AI Аукциона № 516. На торги выставят картины Михаила Алисова, Константина Коровина, Николая Богданова-Бельского, Владимира Вейсберга и других художников, сообщает artinvestment.
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