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Регионы России

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На станции Мытищи временно обрушилась деревянная платформа №4

На станции Мытищи временно обрушилась деревянная платформа №4

Повреждённый участок оперативно огородили, а восстановительные работы провели в кратчайшие сроки. В Центральной пригородной пассажирской компании уточнили, что речь идёт о локальном повреждении элемента платформы, которое не повлияло на движение поездов и работу станции.

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