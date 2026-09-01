На станции Мытищи временно обрушилась деревянная платформа №4

Повреждённый участок оперативно огородили, а восстановительные работы провели в кратчайшие сроки. В Центральной пригородной пассажирской компании уточнили, что речь идёт о локальном повреждении элемента платформы, которое не повлияло на движение поездов и работу станции.
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