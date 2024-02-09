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Премьер-министр Словакии Фицо поддержал решение МОК допустить Россию на Игры

Премьер-министр Словакии Фицо поддержал решение МОК допустить Россию на Игры

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил в поддержку решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России и Белоруссии до участия в летних Олимпийских играх - 2024, которые пройдут в Париже, в нейтральном статусе.

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