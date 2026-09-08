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Zero Hedge

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Chinese Chipmakers Buy 3-Year Sanctions Buffer As Huawei Spearheads Domestic Juggernaut

Chinese Chipmakers Buy 3-Year Sanctions Buffer As Huawei Spearheads Domestic Juggernaut

Chinese Chipmakers Buy 3-Year Sanctions Buffer As Huawei Spearheads Domestic Juggernaut Right now, Chinese open-weight AI models are on the cusp of dominating closed-weight US frontier models in both price and performance.

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