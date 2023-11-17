Боец Минеев: нужно проводить встречи и тренировки на международном уровне

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поддержал футболиста Василия Березуцкого, который заявил о необходимости уезжать из России, однако отметил, что для него речь идет о выездных сборах, в рамках которых спортсмены могут тренироваться с лучшими иностранными атлетами.