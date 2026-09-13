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Митрополит Тихон назвал срок, когда можно хоронить родственников в одной могиле

Митрополит Тихон назвал срок, когда можно хоронить родственников в одной могиле

Захоронение родственников в одной могиле не означает, что они вместе встретятся в Вечности. Повторное захоронение в существующую могилу разрешается через 15–20 лет с момента предыдущих похорон.

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