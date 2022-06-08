В Самарской области сотрудники полиции и общественники обсудили меры, направленные на оказание помощи гражданам ЛНР и ДНР

В «Доме дружбы народов» г. Тольятти состоялся круглый стол на тему: «Взаимодействие общественных организаций и органов внутренних дел в вопросах проведения комплекса мероприятий, направленных на адаптацию граждан ЛНР и ДНР после экстренного переселения».