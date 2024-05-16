Рассекречен новый кроссовер Baojun Yunhai. Что о нем известно

Китайские автомобильные производители стремятся к массовому переходу на экологический транспорт. Так, в мае текущего года официально был представлен новый автомобиль Baojun Yunhai, который будет оснащаться как гибридной силовой установкой, так и полностью электрической.
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