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«Пробничек» для Армении: Прекращение подачи газа — знак из Кремля Пашиняну и армянской диаспоре

«Пробничек» для Армении: Прекращение подачи газа — знак из Кремля Пашиняну и армянской диаспоре

«Пробничек» для Армении: Прекращение подачи газа — знак из Кремля Пашиняну и армянской диаспоре Свободная Пресса Краник с газом для Армении закрутили пока что на 10 дней.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Петросов
Владимир Петросов

Приехал из Армении буквально неделю назад. Так вот: Население в возрасте от 40 лет и выше, в подавляющем большинстве знает русский язык (специально проверял лично) и не плохо, прекрасно видит пагубную политику Пашиняна, умеет анализировать ситуацию и прекрасно видит перспективу этого хулиганства и регулярно смотрит российское ТВ. Молодёжь, та которая не хочет думать, подвержена управлению ими. Госслужащие и силовые структуры управляемы Пашиняном, но в сетке вещания армянского ТВ существует оппозиционный канал, который весь день кроет Пашиняна "и в хвост и в гриву". Вот это, справедливости ради, что есть, то есть.

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Давно пора сделать это! Пашинян « тянет деньги из России и тут же « гадит в ее сторону». Зачем нам такие « друзья»?! Пусть его Эрдоган и Гейропа « содержит». Хватит « потакать» этому хитрож…му хаму!!!