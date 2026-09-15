«Пробничек» для Армении: Прекращение подачи газа — знак из Кремля Пашиняну и армянской диаспоре Свободная Пресса Краник с газом для Армении закрутили пока что на 10 дней.
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Приехал из Армении буквально неделю назад. Так вот: Население в возрасте от 40 лет и выше, в подавляющем большинстве знает русский язык (специально проверял лично) и не плохо, прекрасно видит пагубную политику Пашиняна, умеет анализировать ситуацию и прекрасно видит перспективу этого хулиганства и регулярно смотрит российское ТВ. Молодёжь, та которая не хочет думать, подвержена управлению ими. Госслужащие и силовые структуры управляемы Пашиняном, но в сетке вещания армянского ТВ существует оппозиционный канал, который весь день кроет Пашиняна "и в хвост и в гриву". Вот это, справедливости ради, что есть, то есть.
Хватит вводить людей в заблуждение. Никто не перекрывает газ в Армению на время ремонта. Его будут поставлять из газохранилища и из Ирана. Так что без газа Армение пока не останется. Но это пока.
Где соросята влазят в руководство страны - жди беды для собственного народа. Даже Трамп бросил камень в огород Сороса.
Мыкола пашинян переименует Ереван в Нью-Васюки. А если серьезно , то имея таких друзей , враги уже не нужны. На мой взгляд , отпустить армян надо на вольные хлеба. Це ж европа.
Всем дают газ, кроме своего народа) позор! В деревни по бешенным ценам проводят, а чуркам со скидками)))
Сколько можно издеваться над российским народом и кормить врагов
Искать друзей за конфеты, в смысле за газ, - самое бесперспективное занятие. Дружить надо добровольно, а не за конфеты. Такой друг предаст и не поморщится.
Давно пора сделать это! Пашинян « тянет деньги из России и тут же « гадит в ее сторону». Зачем нам такие « друзья»?! Пусть его Эрдоган и Гейропа « содержит». Хватит « потакать» этому хитрож…му хаму!!!
Пусть армянская диаспора вместе с Пашиняном взбрыкнутся ... баба с возу России лучше