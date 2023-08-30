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Томлянович снялась с US Open перед матчем с Рыбакиной

Айла Томлянович снялась с US Open перед вторым кругом против Елены Рыбакиной. В первом раунде австралийка провела первый матч в этом сезоне.

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