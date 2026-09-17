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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава РПЛ Алаев о позднем выходе Мостового против «Зенита»: «Странная ситуация. Надо признать, что несовершенства регламента в теории можно обойти»

Президент РПЛ Александр Алаев назвал странной ситуацию с выходом на замену арендованного « Локомотивом » у « Зенита » полузащитника Андрея Мостового.

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