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По какой причине ближний свет фар порой может помешать встречному автомобилисту?

По какой причине ближний свет фар порой может помешать встречному автомобилисту?

Автомобилисты в темноте могут на короткое время переключаться с ближнего света на дальний, если им показалось, что световые устройства машины, едущей навстречу, светят очень ярко.

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