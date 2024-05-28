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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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Берега Химкинского водохранилища украсили тюльпаны

В Северном Тушине расцвели первые растения. Как сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в центральной части парка «Северное тушино», слева от центральной площади, а также среди деревьев вдоль дорожек, ведущих в северную часть парка, цветут хохлатка плотная, чистяк весенний и гусиный лук.

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