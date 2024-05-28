Берега Химкинского водохранилища украсили тюльпаны

В Северном Тушине расцвели первые растения. Как сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в центральной части парка «Северное тушино», слева от центральной площади, а также среди деревьев вдоль дорожек, ведущих в северную часть парка, цветут хохлатка плотная, чистяк весенний и гусиный лук.