К подножию мемориала ветераны-пограничники возложили цветы в память о защитниках рубежей Отечества, ушедших в "вечный дозор".
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К подножию мемориала ветераны-пограничники возложили цветы в память о защитниках рубежей Отечества, ушедших в "вечный дозор".