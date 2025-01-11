Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    " просьба Дании будет услышана и "Россия не позволит"  А сколько самолётиков дания поставила в бывшую украину? А снар...Депутат Хенге: Да...
  • Андрей Шишинов
    "Спустя два часа депутат удалил свой пост." Наверно сразу после того, как ему позвонил пятый помощник младшего дворни...Депутат Хенге: Да...
  • Svetlana Kuzmina
    Слава Богу, что грузины нашли в себе силы вырвать свою страну из рук этой Гингемы (Злая ведьма Востока).Экс-президент Зур...

The Hill: Трамп мог бы внести в свой "список покупок" Кубу, Тайвань и КНДР

The Hill: Трамп мог бы внести в свой "список покупок" Кубу, Тайвань и КНДР

На фоне заявлений избранного президента Дональда Трампа о покупке Гренландии, приобретении Панамского канала и превращении Канады в 51-й штат США, он мог бы рассмотреть возможность приобретения других стран: в том числе Кубы и КНДР, а также Тайваня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх