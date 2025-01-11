The Hill: Трамп мог бы внести в свой "список покупок" Кубу, Тайвань и КНДР

На фоне заявлений избранного президента Дональда Трампа о покупке Гренландии, приобретении Панамского канала и превращении Канады в 51-й штат США, он мог бы рассмотреть возможность приобретения других стран: в том числе Кубы и КНДР, а также Тайваня.