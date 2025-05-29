📹⚡️Эпичные кадры поражения одного из блокпостов ВСУ на Сумском операционном направлении малозаметным БПЛА-"камикадзе" "Ланцет-3" ("Изделие-51").
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📹⚡️Эпичные кадры поражения одного из блокпостов ВСУ на Сумском операционном направлении малозаметным БПЛА-"камикадзе" "Ланцет-3" ("Изделие-51").