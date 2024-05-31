Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи в РФ раз в шесть лет

Всемирный фестиваль молодежи в России будет проводиться на регулярной основе, раз в шесть лет. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками первого фестиваля, состоявшегося в Сочи 1 по 7 марта.
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