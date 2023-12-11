Экономист Абрамов назвал три лучших варианта вложения денег

Самый простой и наиболее эффективный вариант вложения денег в современных условиях - банковский депозит, особенно при действующих ставках, заявил экономист, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов в разговоре с «Лентой.
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