Экономист Абрамов назвал три лучших варианта вложения денег

Самый простой и наиболее эффективный вариант вложения денег в современных условиях - банковский депозит, особенно при действующих ставках, заявил экономист, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов в разговоре с «Лентой.