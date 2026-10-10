Не влезай, убьет: что не дает НАТО пойти в наступление на Калининград

ТАССИнформационное агентство России © Omar Marques/ Getty Images Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин — о том, как Москва исключает реванш Запада.
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