«Фейеноорд» разгромил «Баварию» в Лиге чемпионов

В Роттердаме завершился матч седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.В Роттердаме завершился матч седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.
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