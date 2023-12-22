Новгородцы продолжают делиться деньгами с дистанционными мошенниками

Как информирует пресс-служба Управления МВД по Новгородской области, за четыре дня в полицию обратились пять жителей областного центра, которые стали очередными жертвами дистанционных мошенников и перевели на их счета в общей сложности более 2 мил .
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