Рост производства и появление на карте инвесторов: как изменилась экономика Оренбуржья за 5 лет

Последние пять лет стали для экономики Оренбуржья настоящим испытанием на прочность. Региону пришлось пройти череду вызовов: от пандемии с ее жесткими ограничениями и сбоями в глобальных цепочках поставок до беспрецедентных западных санкций 2022 года.