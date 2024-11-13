Директор УПРАВИС Эрик Вальдес-Мартинес: «Купить картину не то же самое, что заказать футболку на маркетплейсе»

Директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства УПРАВИС рассказал изданию «Artuzel» об особенностях российского арт-рынка и о том, как отрасли поможет новая цифровая платформа Artists.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии