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Культуромания

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  • Александр Т
    А чего вы от жида ожидали? Где больше платят там и родина и  дом.Познер ответил Ми...
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    пизднер его настоящая фамилия!!!Познер ответил Ми...

Директор УПРАВИС Эрик Вальдес-Мартинес: «Купить картину не то же самое, что заказать футболку на маркетплейсе»

Директор УПРАВИС Эрик Вальдес-Мартинес: «Купить картину не то же самое, что заказать футболку на маркетплейсе»

Директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства УПРАВИС рассказал изданию «Artuzel» об особенностях российского арт-рынка и о том, как отрасли поможет новая цифровая платформа Artists.

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