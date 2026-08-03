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Военэксперт Живов: ВСУ готовят не масштабное контрнаступление, а локальные атаки

Военэксперт Живов: ВСУ готовят не масштабное контрнаступление, а локальные атаки

Возможности ВСУ провести попытку контрнаступления крайне низки – более вероятны локальные атаки. Признаков подготовки украинской армии к масштабному наступлению на сегодняшний день нет, так как у нее недостаточно сил и средств, заявил политолог, публицист, военный эксперт Алексей Живов в беседе с Tsargrad.

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