Военэксперт Живов: ВСУ готовят не масштабное контрнаступление, а локальные атаки

Возможности ВСУ провести попытку контрнаступления крайне низки – более вероятны локальные атаки. Признаков подготовки украинской армии к масштабному наступлению на сегодняшний день нет, так как у нее недостаточно сил и средств, заявил политолог, публицист, военный эксперт Алексей Живов в беседе с Tsargrad.