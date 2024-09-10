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Опасные связи: к чему может привести роман на работе

Опасные связи: к чему может привести роман на работе

Романы на работе опасны для карьеры. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Елена Байда. «Если рассматривать с точки зрения психологии, то служебные романы опасны смещением ролей, эмоциональными помехами, сплетнями и конфликтами в коллективе», — подчеркнула она.

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