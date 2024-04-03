Срок выплаты по уходу за ребенком предложили увеличить до трех лет

Срок выплаты по уходу за ребенком предложили увеличить с полутора до трех лет. С таким предложением глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов обратился к главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщили "Известия".