Сенатор Шмитт: кандидат в главы разведки Габбард не является российским агентом

Американский сенатор Эрик Шмитт отверг обвинения в адрес кандидата Дональда Трампа на пост главы разведки США Тулси Габбард в том, что она является "российским агентом", назвав их политически мотивированными.
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