Собянин рассказал о новых столичных парках у Москвы-реки

Среди парков у Москвы-реки появились: парк 850-летия Москвы, «Братеевская пойма», парк «Капотня» и Центр технических видов спорта Жители Москвы с удовольствием отдыхают в Марьино, Капотне, Братеево, Зябликово и Орехово-Борисово у Москвы-реки.