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Кеннеди-младший заявил о "скелетах в шкафу" после обвинений в домогательствах

Кеннеди-младший заявил о "скелетах в шкафу" после обвинений в домогательствах

Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что у него "очень много скелетов в шкафу", когда его спросили о содержащемся в статье Vanity Fair утверждении, что он совершил сексуальное насилие над бывшей няней семьи.

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