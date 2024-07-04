Кеннеди-младший заявил о "скелетах в шкафу" после обвинений в домогательствах

Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что у него "очень много скелетов в шкафу", когда его спросили о содержащемся в статье Vanity Fair утверждении, что он совершил сексуальное насилие над бывшей няней семьи.
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