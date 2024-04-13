Вембаньяма занимает 4-е место в истории НБА по блок-шотам на Йокиче. Он играл против него 4 раза

Лидеры по количеству блок-шотов на Николе Йокиче за все время: Энтони Дэвис, «Лейкерс» – 19 (23 матча против центрового «Денвера») Руди Гобер, «Миннесота» – 16 (24 матча) Ивица Зубац, «Клипперс» – 9 (22 матча) Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио» – 8 (4 матча).
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