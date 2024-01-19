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Режиссер Михалков признался, что ждал блокировки канала "БесогонТВ" на YouTube

Режиссер Михалков признался, что ждал блокировки канала "БесогонТВ" на YouTube

По словам Михалкова, он ждал блокировки. Учитывая, насколько острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада были темы, которые мы на протяжении долгих лет поднимали в наших выпусках, удивительно, что мы смогли просуществовать на этом YouTube так долго.

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